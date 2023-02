Ascolti tv, quanto ha fatto la prima puntata di Belve in prima serata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Parliamo di Ascolti. Francesca Fagnani ieri sera è tornata con una nuova edizione di Belve, per la prima volta promossa alla prima serata. Una promozione che le è valsa un cambio di studio (più grande), la presenza del pubblico e l’arrivo di alcuni piccoli intermezzi social che strizzano l’occhio alla generazione z che ha consacrato Belve come programma dell’anno anche agli scorsi Biccy Awards 2022. Nel corso della prima puntata abbiamo visto il debutto tv anche della tiktoker Cristina Di Tella che senza snaturare la trasmissione ha proposto il suo format di TikTok con spezzoni ironici di pochi secondi. Ma quanto ha fatto la prima ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Parliamo di. Francesca Fagnani ieri sera è tornata con una nuova edizione di, per lavolta promossa alla. Una promozione che le è valsa un cambio di studio (più grande), la presenza del pubblico e l’arrivo di alcuni piccoli intermezzi social che strizzano l’occhio alla generazione z che ha consacratocome programma dell’anno anche agli scorsi Biccy Awards 2022. Nel corso dellaabbiamo visto il debutto tv anche della tiktoker Cristina Di Tella che senza snaturare la trasmissione ha proposto il suo format di TikTok con spezzoni ironici di pochi secondi. Mahala...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ascolti tv, quanto ha fatto la prima puntata di Belve in prima serata - MartinaLuna3072 : #GFVip Potete censurare quanto volet ma la realtá é che ieri avete fatto una pessima figura nel proteggere la vostr… - marcoguerrabs : Più ascolti Conte e più capisci quanto sia incompetente e pericoloso… perché ha governato senza essere stato eletto? #dimartedi - PassiPina : @Alex8101997519 Non so quanto Antonino l'ascolti. Pure prima quando lei diceva che in super led l'avevano acclamata… - AndreaBartini : @DominiciRosella @NosapaiD @ultimora_pol In quanto ad ignoranza di cosa sia la resistenza, lei può solo dar lezioni… -