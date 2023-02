Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 21 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Rai1 con la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, che batte la Champions League. Debutto tiepido per Belve su Rai2.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio ci Aiuti 7 ha totalizzato 4181 spettatori (19,53% di share) nel primo episodio e 3762 (22,34%) nel secondo; la partita di calcio di Champions League: Eintracht – Napoli su Canale5 ha conquistato in media 3273 spettatori (share 15,26%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1246 spettatori (8,77%). Su Rai2 la puntata del talk show Belve su Italia1 ha realizzato 839 spettatori (4,53%), mentre la puntata del ...