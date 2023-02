Ascolti tv Belve, Francesca Fagnani ruggisce anche in prima serata: risultati straordinari (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri sera, martedì 21 febbraio 2023, le interviste di Belve sono sbarcate in prima serata su Rai 2; il percorso fatto dalla conduttrice Francesca Fagnani e dal suo format continua ad avanzare e accumulare consensi: scopriamo come sono andati gli Ascolti tv e tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Belve interviste 2023: quante puntate sono? Ecco quando vanno in... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri sera, martedì 21 febbraio 2023, le interviste disono sbarcate insu Rai 2; il percorso fatto dalla conduttricee dal suo format continua ad avanzare e accumulare consensi: scopriamo come sono andati glitv e tutti i dettagli in merito. Leggiinterviste 2023: quante puntate sono? Ecco quando vanno in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcBoomio : @borraccino_ Sto Belve è sopravvalutato come la sua autrice -conduttrice, sostenuta da giornalisti e qualche amico… - AndreaParre87 : Dopo la visione di #Belve, ribadisco che mi sfugge il senso del passaggio in prima serata per un programma nato co… - Giornaleditalia : Ascolti tv ieri: Belve debutta in prima serata contro UEFA, Le Iene e Che Dio ci aiuti -