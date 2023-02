ASCOLTI TV 21 FEBBRAIO 2023: CHE DIO CI AIUTI, EINTRACHT-NAPOLI, LE IENE, BELVE, CATTELAN (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ASCOLTI TV 21 FEBBRAIO 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xSoliti Ignoti – xChe Dio Ci AIUTI – x (x + x)Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – x (finale x)Tg5 – xStriscina la Notizina – ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023)TV 21· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xSoliti Ignoti – xChe Dio Ci– x (x + x)Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – x (finale x)Tg5 – xStriscina la Notizina – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv martedì 21 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti vs Champions League - CorriereCitta : Ascolti tv martedì 21 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti 7, Eintracht Francoforte-Napoli (Champions League), Le Iene,… - infoitcultura : Ascolti Tv 19 febbraio 2023, buona partenza per Resta con Me - infoitcultura : Ascolti TV 20 febbraio 2023, dati auditel ieri sera - infoitcultura : Ascolti Tv di ieri 20 febbraio 2023: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -