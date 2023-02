Arte e viticoltura si incontrano per raccontare in immagini il Trentino

Leggi su funweek

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come possono parlare fra loro il linguaggio dell’e quello della tradizione vitivinicola? La risposta arriva dalle venti illustrazioni della residenza artistica da organizzata da Yoonik presso il Consorzio Vignaioli del. Dal 24 al 26 febbraio 2023, infatti, alcuni selezionati produttori trentini offrono i loro spazi per un racconto inedito delle aziende agricole del territorio. Vignaioli indipendenti e gestori di agriturismi sono, infatti, i protagonisti delle opere di venti illustratori tra i più quotati e riconosciuti a livello nazionale. Credits Allissand L’incontro, ideato dall’agenzia di talent e project management dedicata al mondo dell’illustrazione Yoonik, si propone di accendere i riflettori su artigianalità, territorialità, qualità e sostenibilità. La tre giorni intende, quindi, unire intrattenimento – come la performance ...