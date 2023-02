Arriva anche in Italia, con BTL Aesthetics, EMFACE: il primo dispositivo al mondo che elimina il 37% delle rughe dal viso con la sola stimolazione dei muscoli facciali senza aghi e senza chirurgia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) EMFACE è il primo e unico a trattare la pelle e i muscoli del viso con onde elettriche, radiofrequenza e la stimolazione dei muscoli per il rimodellamento del viso. Dai risultati si ottiene – 37% delle rughe, +26% di collagene, +30% aumento del tono muscolare, + 23/25% in media di facelift viso come da 9 studi scientifici BTL Aesthetics, leader nella produzione di dispositivi medici in tutto il mondo, presenta EMFACE, un trattamento rivoluzionario, unico al mondo, per il viso. In anteprima in Italia a Bologna al 24° Congresso Internazionale di Medicina Estetica – SIES – STAND 39 – dopo il successo americano e francese. ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è ile unico a trattare la pelle e idelcon onde elettriche, radiofrequenza e ladeiper il rimodellamento del. Dai risultati si ottiene – 37%, +26% di collagene, +30% aumento del tono muscolare, + 23/25% in media di faceliftcome da 9 studi scientifici BTL, leader nella produzione di dispositivi medici in tutto il, presenta, un trattamento rivoluzionario, unico al, per il. In anteprima ina Bologna al 24° Congresso Internazionale di Medicina Estetica – SIES – STAND 39 – dopo il successo americano e francese. ...

