Arnold Clark Cup | le azzurre battono la Corea Bertolini | “Abbiamo lavorato sulla mentalità”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “controllato il match per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa, poicommesso un errore: lì siamo andati in difficoltà psicologica e laha creato occasioni”. Milena, Ct della Nazionale femminile di calcio, commenta così la vittoria delleper 2-1del Sud nell’ultimo match dell’Cup. Decisivo il sigillo iniziale di Caruso e la rete al 94’ di Rosucci per restituire il sorriso al gruppo nel percorso di avvicinamento al Mondiale. “In questo torneodelle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, ...

L'Italia femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l'Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2 - 1

Dopo il ko alla prima con le inglesi, l'Italia femminile batte la Corea d