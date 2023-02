Arisa: “Mi sono rotta il ca**o di me, vorrei essere un’altra” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arisa gioca con i filtri Instagram per assumere le sembianze di Kim Kardashian. Poi a colloqui con i follower parla del momento “no” che sta attraversando. Durante una puntata di “Amici” dove ricopre il ruolo di prof, la cantante lucana aveva ammesso di non sentirsi all’altezza del lavoro che svolge. Arisa (Foto da video)In particolare, Arisa aveva svelato in lacrime di non sentirsi degna del palco dell’Ariston dove cerca di tornare da due anni, senza successo: “Amadeus non mi chiama”. Arisa : Una circostanza che le provoca sofferenza e insicurezza. Arisa e Gianluca Grignani (Foto Instagram)Adesso Arisa confida ai fan di essersi stufata di se stessa. La cantante, che quest’anno è tornata a Sanremo per duettare con Gianluca Grignani, tiene però a precisare di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023)gioca con i filtri Instagram per assumere le sembianze di Kim Kardashian. Poi a colloqui con i follower parla del momento “no” che sta attraversando. Durante una puntata di “Amici” dove ricopre il ruolo di prof, la cantante lucana aveva ammesso di non sentirsi all’altezza del lavoro che svolge.(Foto da video)In particolare,aveva svelato in lacrime di non sentirsi degna del palco dell’Ariston dove cerca di tornare da due anni, senza successo: “Amadeus non mi chiama”.: Una circostanza che le provoca sofferenza e insicurezza.e Gianluca Grignani (Foto Instagram)Adessoconfida ai fan di essersi stufata di se stessa. La cantante, che quest’anno è tornata a Sanremo per duettare con Gianluca Grignani, tiene però a precisare di ...

