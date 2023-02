Arisa, lo sfogo: “Non sono depressa, mi sono solo rotta il c***o di me” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio“. Non deve essere un momento facile per Arisa, che sui social si lascia andare a un flusso di coscienza poco rassicurante. La cantante però precisa subito: “Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo.. mi sono solo rotta il c…o di me“. E ancora: “Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo”. Pensieri che corrono veloci quelli dell’artista, che domanda ai follower: “E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?”. Recentemente Arisa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio“. Non deve essere un momento facile per, che sui social si lascia andare a un flusso di coscienza poco rassicurante. La cantante però precisa subito: “Ma non, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo.. miil c…o di me“. E ancora: “Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo”. Pensieri che corrono veloci quelli dell’artista, che domanda ai follower: “E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?”. Recentemente, ...

