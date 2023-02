Arisa depressa? Lo sfogo della cantante sui social:”Vorrei essere un’altra” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arisa è stanca di com’è, vorrebbe essere un’altra. Con queste parole, la cantante lucana si è abbandonata a uno sfogo notturno sui social. Uno sfogo che suona come un qualcosa di già sentito, visto che, sempre di recente, aveva utilizzato più o meno le stesse parole nel corso una puntata di Amici di Maria De Filippi. La cantante di 40 anni, anche nella scuola di Amici, ha spiegato di esere triste, di sentirsi delusa da sé, in particolare rispetto alla sua carriera, nonostante il pubblico la ami moltissimo anche in qualità di docente di canto del talent. “Ma non sono depressa. Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo, mi sono solo rotta il caz*o di me. Vorrei essere ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è stanca di com’è, vorrebbe. Con queste parole, lalucana si è abbandonata a unonotturno sui. Unoche suona come un qualcosa di già sentito, visto che, sempre di recente, aveva utilizzato più o meno le stesse parole nel corso una puntata di Amici di Maria De Filippi. Ladi 40 anni, anche nella scuola di Amici, ha spiegato di esere triste, di sentirsi delusa da sé, in particolare rispetto alla sua carriera, nonostante il pubblico la ami moltissimo anche in qualità di docente di canto del talent. “Ma non sono. Non prendo farmaci di nessun tipo, non bevo e non fumo, mi sono solo rotta il caz*o di me....

