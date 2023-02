(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Urla di dolore, terminate tra. Così ha debuttato aldi Bergamo, martedì 21 febbraio, ladi Friederich, diretta da Davide Livermore e prodotta dal Teatro Nazionale di Genova, dal Teatro Stabile di Torino e dal CTB Centro Teatrale Bresciano. In scena prende vita lo scontro traStuart, cattolica regina di Scozia, e la protestante Elisabetta I d’Inghilterra. Un dualismo che vedrà il destino come protagonista. Fato che viene impersonificato da un angelo nel prologorappresentazione: sarà lo stesso angelo, infatti, a scegliere chi, tra le attrici Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, dovrà interpretare la regina protestante o la cattolica sovrana di Scozia, facendo cadere una piuma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... midnightsilvia : RT @ravel80262268: Tra gli applausi fragorosi e prolungati del pubblico, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha dichiarato alla Conf… - lana17500 : RT @ravel80262268: Tra gli applausi fragorosi e prolungati del pubblico, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha dichiarato alla Conf… - mvdonato : RT @ravel80262268: Tra gli applausi fragorosi e prolungati del pubblico, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha dichiarato alla Conf… - JeanGab63523069 : RT @ravel80262268: Tra gli applausi fragorosi e prolungati del pubblico, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha dichiarato alla Conf… - fabrizi92786826 : RT @ravel80262268: Tra gli applausi fragorosi e prolungati del pubblico, il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha dichiarato alla Conf… -

Accolto da, Renato Zero ha ringraziato i suoi seguaci con affetto: 'Pesate sul mio bilancio familiare. Abbiamo attinto gli uni dagli altri. Questo pullulare di sorcini che si ...... non ha spaccato nulla e non ha atteso che la situazione si ripristinasse ma è andato avanti senza scomporsi di un millimetro coinvolgendo il pubblico e strappandoancor più. "Ho ...

Applausi fragorosi per il debutto della Maria Stuarda di Schiller al Donizetti BergamoNews.it

Tour europeo di Zelensky a caccia di armi, soprattutto aerei Avvenire

Zelensky all'Europarlamento, doppia ovazione per lui ilmessaggero.it

Zelensky al Parlamento europeo: "Ucraina vincerà e sarà membro UE" Teleborsa

Un altro successo al Carlo Felice: applausi a scena aperta per 'Un ... Genova3000

“Ve lo assicuro, non ci vediamo da dodici anni”, ha premesso il conduttore per presentare il superospite. Accolto da fragorosi applausi, Renato Zero ha ringraziato i suoi seguaci con affetto: “Pesate ...Già durante il riscaldamento si sono sentiti fragorosi applausi per i calciatori del Napoli al loro ingresso in campo. Poi quando è iniziata la partita si sono sollevati i cori dei tifosi azzurri che ...