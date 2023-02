Anziana trovata morta in casa nel Salernitano, la donna viveva da sola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. A scoprire l’accaduto sono stati gli agenti della polizia locale che insieme ai carabinieri ed ai sanitari del 118 sono entrati all’interno della casa dell’Anziana rinvenendola priva di vita. Il decesso, avvenuto per cause naturali, dovrebbe risalire alla mattinata di oggi. La donna, vedova e senza figli, viveva da anni da sola in via Borgo del piccolo centro del Vallo di Diano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 81 anni è statanella sua abitazione a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. A scoprire l’accaduto sono stati gli agenti della polizia locale che insieme ai carabinieri ed ai sanitari del 118 sono entrati all’interno delladell’rinvenendola priva di vita. Il decesso, avvenuto per cause naturali, dovrebbe risalire alla mattinata di oggi. La donna, vedova e senza figli, viveva da anni dain via Borgo del piccolo centro del Vallo di Diano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

