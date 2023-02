Anziana derubata a Roma | visita di cortesia con furto di gioielli | arrestata coppia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unasi è presentata a casa di un’in via Piffetti, in zona Casilino, ae con la scusa di unadisi è accomodati. Una chiacchiera e un caffè per carpire la simpatia e la fiducia della donna e distrarla abbastanza da avere il tempo di fare man bassa nell’abitazione e recuperare tutti ipresenti in casa. Ma qualcosa non ha convinto la padrona di casa, incuriosita e forse anche infastidita dall’invadenza di quelle persone che, alla fine, è riuscita a far accomodare fuori casa. Pensava di essersi liberata di quelladitori molesti, ma non si era resa conto che l’avevano: i due avevano, infatti, trafugato tutti i preziosi. La vittima si è resa conto di essere stata ...