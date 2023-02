“Antonino l’ha baciata”. GF Vip, tutti increduli davanti al bacio di Spinalbese. Ha scelto lei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un compleanno molto importante e l’ha festeggiato sotto le telecamere del GF Vip 7, circondata da amici che fino a qualche settimana fa per lei erano solamente degli sconosciuti e adesso molti le resteranno al fianco conservando bei ricordi insieme. Nicole Murgia ha compiuto 30 anni ed Antonino Spinalbese le ha fatto un regalo ‘hot’. Ad aiutarlo, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, che si sono prese le urla del pubblico. Molti si staranno domandando che collegamento c’è tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli, che non si sopportano. La risposta è Giaele De Donà che, chiacchierando, ha pensato di fare una sorpresa buffa, divertente e decisamente romantica a Nicole Murgia per il suo compleanno. Antonino Spinalbese non ha protestato, anzi, si è prestato e volentieri. ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un compleanno molto importante efesteggiato sotto le telecamere del GF Vip 7, circondata da amici che fino a qualche settimana fa per lei erano solamente degli sconosciuti e adesso molti le resteranno al fianco conservando bei ricordi insieme. Nicole Murgia ha compiuto 30 anni edle ha fatto un regalo ‘hot’. Ad aiutarlo, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, che si sono prese le urla del pubblico. Molti si staranno domandando che collegamento c’è traed Oriana Marzoli, che non si sopportano. La risposta è Giaele De Donà che, chiacchierando, ha pensato di fare una sorpresa buffa, divertente e decisamente romantica a Nicole Murgia per il suo compleanno.non ha protestato, anzi, si è prestato e volentieri. ...

