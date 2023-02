“Antonino deve uscire dal GF Vip”. Nella casa e fuori non si parla d’altro: cosa è successo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da quando Antonino Spinalbese si è dovuto assentare dallo spiato appartamento di Cinecittà, sia dentro che fuori dal GF Vip 7 sono cominciate a circolare una lunga serie di indiscrezioni, più che altro sospetti, su di lui. Sempre più certa la teoria secondo cui avrebbe usato il telefono, AntoNella Fiordelisi ha parlato. Non l’ha fatto certamente con l’intento di smascherarlo. Antonino Spinalbese è uno dei vipponi prediletti per AntoNella Fiordelisi, perciò Donnamaria non può vederlo. Il primo a chiedergli se avesse il telefono al di fuori fu Edoardo Tavassi, poi anche Oriana Marzoli. Lui stesso è inciampato sulla questione al GF Vip 7. Antonino Spinalbese, forte polemica dopo la rivelazione al GF Vip Qual è la verità attorno a questa ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da quandoSpinalbese si è dovuto assentare dallo spiato appartamento di Cinecittà, sia dentro chedal GF Vip 7 sono cominciate a circolare una lunga serie di indiscrezioni, più che altro sospetti, su di lui. Sempre più certa la teoria secondo cui avrebbe usato il telefono, AntoFiordelisi hato. Non l’ha fatto certamente con l’intento di smascherarlo.Spinalbese è uno dei vipponi prediletti per AntoFiordelisi, perciò Donnamaria non può vederlo. Il primo a chiedergli se avesse il telefono al difu Edoardo Tavassi, poi anche Oriana Marzoli. Lui stesso è inciampato sulla questione al GF Vip 7.Spinalbese, forte polemica dopo la rivelazione al GF Vip Qual è la verità attorno a questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Patty_OcchiBlu : @ESTANCA2 Si ma bisogna votare anche Antonino (così non lo accontentiamo, perché deve avere le palle di abbandonare… - pezza_maria : @teamsoleilsorge Forza nn le dividiamo Niki e Anto anno bisogno luna della latra vi prego votiamo nikita che e a pi… - renee66316926 : @chiaratommysupp Non dovete ringraziarci. Se Antonino esce, nessun altro deve vincere apparte loro, Davide Andrea e… - GiuseppeCamilla : @roberto45807518 Bravo andate ad urlare quello che ha detto la Murgia adesso lo deve sentire Antonino - quellicomeme71 : @SDearmelancholy Se pensi che chi deve sostenere Antonino, sta votando per micol. Con votazioni serie, uscirebbe Micol -