Antonella Fiordelisi, l'ex lancia accuse pesanti: 'Ha studiato dei copioni prima di entrare nella casa per non sembrare stupida' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gianluca Benincasa spara a zero su Antonella Fiordelisi , concorrente del Grande Fratello Vip . L'ex dell'influencer l'ha sempre supportata nel corso del reality, ma da quando gli è stato negato l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gianluca Beninspara a zero su, concorrente del Grande Fratello Vip . L'ex dell'influencer l'ha sempre supportata nel corso del reality, ma da quando gli è stato negato l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - thoughtful_30 : Edo non ha capito niente vogliamo dirglielo #GFvip #drojette #donnalisi @SBruganelli #fiorde #Fiordelisi… - neutralgf : @verilla___ Solo se Alfonso si è rotto del padre della Fiordelisi visto gli ultimi post e magari questa volta mette… - Benedet94778170 : Le uniche argomentazioni di #Oriana #giaele #micol #murgia è di parlare sempre male di Antonella (anche quando lei… - EremitaStefano : @andrr121111 @GrandeFratello la puta = dal latino antonella fiordelisi figlia ideale a @THEVOICE_ITALY the voicer… -