Antonella Fiordelisi, il pubblico tuona: la richiesta al GF Vip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I fan del GF Vip si scagliano ancora contro Antonella Fiordelisi: la richiesta alla produzione Il pubblico punta ancora una volta il dito contro Antonella Fiordelisi. La showgirl originaria di Salerno è finita nel mirino del pubblico, la solita fetta che non riesce a mandare giù gli atteggiamenti della modella nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore la fidanzata di Edoardo Donnamaria si è resa protagonista di un attacco contro Micol Incorvaia, non certo passato inosservato ai fan del reality. E sui social in diversi stanno chiedendo al reality di mostrare in diretta nel corso della prossima puntata le pesanti parole pronunciate dalla ex schermitrice contro la sorella di Clizia: "Vogliamo che Micol sappia cosa viene detto alle sue spalle", "Fuori ...

