Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 22 febbraio 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 22, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo le, Federico durante la putata didiscuterà con Alice e con Carola. E assicurerà una scelta entro breve. Lavinia si lamenterà perché Corvino non si è ricordato di lei per San Valentino e ha portato ...