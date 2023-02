Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 22 febbraio

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 febbraio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 22Dopo essere stato convinto da Josie, Paul decide di non testimoniare il falso e fortunatamente Christof non lo licenzia. Nel frattempo, Cornelia ed Erik si baciano appassionatamente, ma Robert subodora qualcosa e intima al rivale di stare alla larga da quella che crede ancora la sua “sorellastra”.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: ...