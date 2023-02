Ant-Man and the Wasp Quantumania: la spiegazione del finale del film Marvel (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un finale apparentemente felice e ben due scene post credits a legare il 31° film del Marvel Cinematic Universe al resto dell'universo condiviso e alla serie tv Loki. Approfondiamo meglio tutti questi aspetti nella nostra spiegazione del finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ora al cinema. Il 31° film del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania diretto da Peyton Reed, ha avuto la responsabilità di aprire la Fase 5 e presentare il Big Villain della nuova macro-fase del MCU (detta "Saga del Multiverso") dopo la Saga dell'Infinito di Thanos chiusasi con Avengers: Endgame. Una saga già iniziata con la Fase 4 (infatti Kang lo avevamo già conosciuto nel finale di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unapparentemente felice e ben due scene post credits a legare il 31°delCinematic Universe al resto dell'universo condiviso e alla serie tv Loki. Approfondiamo meglio tutti questi aspetti nella nostradeldi Ant-Man and the, ora al cinema. Il 31°delCinematic Universe, Ant-Man and thediretto da Peyton Reed, ha avuto la responsabilità di aprire la Fase 5 e presentare il Big Villain della nuova macro-fase del MCU (detta "Saga del Multiverso") dopo la Saga dell'Infinito di Thanos chiusasi con Avengers: Endgame. Una saga già iniziata con la Fase 4 (infatti Kang lo avevamo già conosciuto neldi ...

