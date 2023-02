Ant-Man 3, il ruolo di Bill Murray era molto più ampio ma è stato ridotto a un cameo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ruolo di Bill Murray sarebbe dovuto essere molto più ampio di quanto visto sullo schermo, ma è stato ridotto sensibilmente. Stando ad alcune indiscrezioni emerse dal web e condivise dal noto insider My Time to Shine Hello, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il ruolo di Bill Murray sarebbe dovuto essere molto più ampio di quanto visto sul grande schermo. Invece di quello che è finito per essere poco più di un cameo di pochi minuti, originariamente, il Krylar di Bill Murray sarebbe dovuto riapparire in seguito e rivoltarsi contro Kang, unendosi così alla legione di ribelli alla fine del film. "Purtroppo la maggior parte del #Krylar ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildisarebbe dovuto esserepiùdi quanto visto sullo schermo, ma èsensibilmente. Stando ad alcune indiscrezioni emerse dal web e condivise dal noto insider My Time to Shine Hello, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ildisarebbe dovuto esserepiùdi quanto visto sul grande schermo. Invece di quello che è finito per essere poco più di undi pochi minuti, originariamente, il Krylar disarebbe dovuto riapparire in seguito e rivoltarsi contro Kang, unendosi così alla legione di ribelli alla fine del film. "Purtroppo la maggior parte del #Krylar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bieberverse : Dato che sabato vado al cinema a vedere Ant Man and the Wasp, sto recuperando ora Black Panther - xjokerscars : PS: SPOILER . . . . molto ironico che la prima nuova apparizione di Loki sia in un film di Ant Man e non di Thor lm… - ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ include un sottile riferimento a ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ http… - LinkRobby : @sunfyre__ allora Ant Man ti piacerà. - badtasteit : #AntManAndTheWaspQuantumania, il nuovo finale è stato girato poche settimane fa: ecco i dettagli, scopriamo il fina… -