Anniversario morte Attanasio | Mattarella | “La sua memoria sarà conservata per sempre”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondodelladi Luca, l’ambasciatore italiano in Congo ucciso durante un blitz delle forze ribelli insieme alla sua scorta (il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo). Tra i messaggi di cordoglio anche quello del presidente della Repubblica Sergio, affidato in una lettera. Al suo interno, il capo dello Stato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Nel secondo anniversario della tragica morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio #Farnesina e Fondazione Mama Sofia po… - ItalyinUAE : RT @ItalyMFA: Nel secondo anniversario della tragica morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio #Farnesina e Fondazione Mama Sofia portano avan… - ComunediTrieste : Venerdì 24 febbraio ore 9.30 sarà deposta una corona d’alloro sul cippo che ricorda Eugenio Curiel-patriota, partig… - AmbitoI : RT @ItalyinCordoba: Nel secondo anniversario della tragica morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio. - formichenews : Il genio di #AndyWarhol, a 36 anni dalla morte, ritratto da Pizzi. Le foto ?? -

... martedì 21 febbraio, è stata celebrata una messa in occasione della 79° ricorrenza delladel ... per il prossimo anno, in occasione dell' 80°, altre iniziative volte a riscoprire la ...Le celebrazioni internazionali per il cinquantesimodelladi Pablo Picasso arrivano anche alla Fondation Beyeler di Basilea che dal 19 febbraio al 1 maggio presenta in una mostra di piccolo formato una selezione condensata di dieci ...

Luca Attanasio, nel secondo anniversario della morte due processi, una strada e borse di studio per non dimen… la Repubblica

Anniversario morte Attanasio e Iacovacci, un minuto di silenzio in Aula al Senato La7

Anniversario morte Attanasio e Iacovacci, un minuto di silenzio in Aula al Senato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Anniversario morte Attanasio, Tajani: “Borse di studio e progetti economici in sua memoria” ilGiornale.it

Anniversario morte Attanasio, Tajani: “Borse di studio e progetti economici in sua memoria” Il Tempo

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un insegnante di 52 anni di una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, è morta dopo essere stata accoltellata da un alunno di 16 anni. A riportare la notizia è Jér ...