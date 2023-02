Anna Oxa a "Belve": La classifica di Sanremo? "I voti non contano". Su Fedez: "Una vergogna" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Francesca Fagnani e il suo Belve approdano in prima serata su Rai 2, e il graffio non cambia: è sempre profondo e incisivo. Ad aprire ieri sera l'edizione 2023 del programma ci ha pensato Anna Oxa , ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Francesca Fagnani e il suoapprodano in prima serata su Rai 2, e il graffio non cambia: è sempre profondo e incisivo. Ad aprire ieri sera l'edizione 2023 del programma ci ha pensatoOxa , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - staiiserena_ : io mi sento ancora drogata dall'intervista di anna oxa che poi la sua particolarità è stata dire tutto e il contrar… - beamessina : RT @krirby: “Anna oxa ma non pensa di abusare del sistema giudiziario italiano?” - _honeyclouds8 : RT @yleniaindenial1: il mio umorismo letteralmente rotto per queste momento tra la voce sorgente anna oxa e la belva francesca fagnani #B… -