Anna Oxa a ”Belve” con gli occhiali da sole, la verità sulla sua presunta paura dei cimiteri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anna Oxa rompe il silenzio e concede finalmente un’intervista e lo fa nello studio di Francesca Fagnani durante la prima Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Oxa rompe il silenzio e concede finalmente un’intervista e lo fa nello studio di Francesca Fagnani durante la prima Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - classicalball85 : RT @yleniaindenial1: Anna Oxa in questa intervista non ha detto nulla, non ha risposto a nessuna domanda praticamente io agli esami con l'a… - VittoriaKiraz13 : @francescafagnan L'intervista ad Anna Oxa è stata davvero impossibile anche da ascoltare, solo tu potevi gestire ma… - caleidosc0pic0 : RT @vincycernic2: Anna Oxa ha asfaltato Zedef nella maniera più perfida, contorta e sibillina possibile, il suo utilizzo delle parole è il… -