Anguissa mi ha sempre ricordato Rijkaard

Il Napoli riduce un ottavo di finale di Champions League ad un partitella di allenamento infrasettimanale con la squadra primavera. Riduce, infatti, ad un simile rango una squadra incensata da tutti per l'organizzazione di gioco e la qualità dei suoi giocatori, ed anzi una squadra che a sentire i commenti pre-partita sembrava quasi tra le favorite alla vittoria finale, in un peana di chi continua, più o meno inconsciamente, a sperare che di volta in volta possa esserci un episodio, un evento, una partita in grado di rimettere in riga le ambizioni ed i sogni dei giocatori e dei tifosi azzurri. Anche ieri sera, si badi bene, non è che siano state solo rose e fiori, per via dei primi 15 minuti in cui il Napoli sembrava non riuscire a trovare il modo di fare sua la partita, ed anzi si incaponiva a giocare solo ed esclusivamente sulla fascia sinistra, facendosi imbottigliare lì dalla grande ...

