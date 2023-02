Angelo Duro contestato a Torino. Una signora lascia lo spettacolo indignata: “Stai facendo body shaming” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver portato scompiglio al Teatro Ariston con un monologo che ha fatto molto discutere, Angelo Duro continua a spiazzare il pubblico anche in giro per l’Italia. Accade quindi che nel corso di uno spettacolo a Torino una signora si alzi accusandolo di fare body shaming e vada via. Il comico racconta l’aneddoto sui social con il suo stile dissacrante: “Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palco accusandomi di body shaming e la sera dopo una signora sulla carrozzina mi ha accusato di fare insulti gratuiti alla gente. Invece non è vero. Non è assolutamente vero. E volevo chiarire. Io non ho mai fatto insulti gratuiti. A nessuno. Ma solo a pagamento“. Il comico poi prosegue: “Le immagini dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver portato scompiglio al Teatro Ariston con un monologo che ha fatto molto discutere,continua a spiazzare il pubblico anche in giro per l’Italia. Accade quindi che nel corso di unounasi alzi accusandolo di faree vada via. Il comico racconta l’aneddoto sui social con il suo stile dissacrante: “Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palco accusandomi die la sera dopo unasulla carrozzina mi ha accusato di fare insulti gratuiti alla gente. Invece non è vero. Non è assolutamente vero. E volevo chiarire. Io non ho mai fatto insulti gratuiti. A nessuno. Ma solo a pagamento“. Il comico poi prosegue: “Le immagini dei ...

