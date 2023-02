Angela Celentano | Test DNA negativo | Ultime notizie pista turca (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Test del DNA sulla ragazza sudamericana che somiglierebbe ad Angela Celentano è risultato negativo: viene rilanciata la pista turca. Un mistero lungo quasi 27 anni, quello di Angela Celentano:… L'articolo Angela Celentano Test DNA negativo Ultime notizie pista turca proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildel DNA sulla ragazza sudamericana che somiglierebbe adè risultato: viene rilanciata la. Un mistero lungo quasi 27 anni, quello di:… L'articoloDNAproviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Angela Celentano, la famiglia non si ferma: si indaga sulla ragazza in Turchia - infoitinterno : Dna Angela Celentano, l'ultima speranza è la pista che riporta in Turchia - bizcommunityit : Angela Celentano: è arrivato il risultato del test DNA sulla modella sudamericana, gli aggiornamenti - occhio_notizie : ??Si occuperà anche degli ultimi sviluppi sul caso di #AngelaCelentano, la trasmissione Chi l'ha visto? in onda ques… - LaCnews24 : Angela Celentano: negativo il test del Dna sulla ragazza sudamericana -