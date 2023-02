«Angela Celentano non è lei», il test del Dna della modella venezuelana gela i genitori (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La modella venezuelana non è Angela Celentano. La comparazione del Dna recuperato nel corso delle indagini private non ha portato al risultato sperato da papà Catello, mamma Maria e... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La monon è. La comparazione del Dna recuperato nel corso delle indagini private non ha portato al risultato sperato da papà Catello, mamma Maria e...

