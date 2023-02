Andrea Delogu, il monologo a Le Iene sui 40 anni: “Mai sentita così sexy” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Andrea Delogu è stata la protagonista del monologo a Le Iene, ecco cosa ha detto la presentatrice e conduttrice radiofonica. Andrea Delogu è stata la protagonista del monologo a Le Iene: la presentatrice di Prima Festival ha parlato dei suoi 40 anni. La scrittrice ha raccontato di come sta affrontando il giro di boa, affermando di non essersi mai sentita così sexy. Ecco il testo del suo monologo. "Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è stata la protagonista dela Le, ecco cosa ha detto la presentatrice e conduttrice radiofonica.è stata la protagonista dela Le: la presentatrice di Prima Festival ha parlato dei suoi 40. La scrittrice ha raccontato di come sta affrontando il giro di boa, affermando di non essersi mai. Ecco il testo del suo. "Ho 40e si sa, i 40sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideB52353070 : @andreadelogu @redazioneiene @m_hunziker Classifica bellezza: 1) Andrea Delogu 2) Belen Rodriguez 3) Michelle Hunziker - GianlucaZzZ : Per quanto mi riguarda Andrea Delogu si può fidanzare con: un bimbo di due anni, un gatto, una pianta grassa, suo c… - rep_roma : Andrea Delogu: 'Ho 40 anni e non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa e sexy' [aggiornamento delle 09:31] - redazionerumors : Andrea Delogu si è aperta a Domenica In raccontando tutte le critiche che quotidianamente riceve solo perchè si è i… - aedan83 : Io che già lo so passerò la mattinata a setacciare tutti i siti di streaming e di torrent cercando il cinepanettone… -