Andrea Delogu a Le Iene: “Ho 40 anni e non mi sono mai sentita così sexy” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “I 40 anni sono la fase della consapevolezza“. Andrea Delogu è protagonista di un monologo incentrato sull’età nella puntata de Le Iene in onda martedì 21 febbraio. “Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa” esordisce la conduttrice televisiva e radiofonica. “I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. All’improvviso tutto finito”. E come ha reagito Andrea Delogu? “Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente” prosegue. “Ho pensato di riprendere in mano me stessa, e ho fatto quello che fanno le persone decise a riprendersi la dignità: un abbonamento annuale in palestra. Ho iniziato con addominali, zumba, cross fit. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “I 40la fase della consapevolezza“.è protagonista di un monologo incentrato sull’età nella puntata de Lein onda martedì 21 febbraio. “Ho 40e si sa, i 40considerati il giro di boa” esordisce la conduttrice televisiva e radiofonica. “I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. All’improvviso tutto finito”. E come ha reagito? “Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente” prosegue. “Ho pensato di riprendere in mano me stessa, e ho fatto quello che fanno le persone decise a riprendersi la dignità: un abbonamento annuale in palestra. Ho iniziato con addominali, zumba, cross fit. ...

