(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Ricordiamo con affetto e riconoscenza: ilMaestro della fotografia ma anche la persona, l'che ha saputo amare e raccontare, insieme ad Eva, sua inseparabile compagna di vita e collega, la bellezza di Lajatico e la sfida culturale del Teatro del Silenzio. Portiamo, nel cuore, uno degli scatti in assoluto più belli checi ha donato, quello della copertina dell'album 'Incanto'.sapeva esaltare la verità delle persone, cogliendone la naturalezza. Ne abbiamo sempre apprezzato il garbo, la signorilità, la delicatezza: unla cui eccezionale statura si misurava anche nella sua capacità di 'non farsi sentire', di scattare senza che ne percepisse la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: 'Grande fotografo e artista gentile e geniale': (Adnkronos) - 'Portiamo, nel cu… - TV7Benevento : Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: 'Grande fotografo e artista gentile e geniale' - - ledicoladelsud : Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: “Grande fotografo e artista gentile e geniale” - d009_elena : @SanremoRai @RamazzottiEros @IlVeroUltimo Grazie grazie per la musica Eros Ramazzotti Andrea Bocelli Musica E' Brav… - PSY_2022_ : Andrea Bocelli - Vivo per lei -

Cosìe la moglie Veronica hanno ricordano, tramite l'Adnkronos, il fotografo Mario Mulas, scomparso all'età di 85 anni, con cui hanno collaborato a lungo per le iniziative del Teatro ...... stabilendosi in Pennsylvania - per la cronaca, hanno entrambi studiato musica: il padre come pianista, la madre come cantante lirica, e infatti il duetto dei sogni è quello con), lo ...

Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: "Grande fotografo e artista gentile e geniale" Adnkronos

Avete mai visto Andrea Bocelli prima di diventare cieco | Sbucano delle foto inedite Fortementein.com

Andrea Bocelli: compie 28 anni "Con te partirò" RDS 100% Grandi Successi

Andrea Bocelli in concerto al Teatro Antico di Taormina il primo settembre: con lui orchestra e ospiti Giornale di Sicilia

Messina, la Fondazione Andrea Bocelli dona una biblioteca digitale al Policlinico Normanno.com

Presso l’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina la prospettiva di poter contare su progetti educativi di qualità è diventata realtà grazie all’Andrea Bocelli Foundation (Abf). Da ...Andrea Bocelli live al Teatro antico di Taormina. Il 1° settembre imperdibile concerto con Orchestra Coro Lirico Siciliano ...