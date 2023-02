Andare in pensione: Quota 103 Opzione Donna scuola. Domande (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Andare in pensione: al via le Domande per Quota 103 e Opzione Donna riservate al personale della scuola. Il Ministero Dell’Istruzione apre l’apposita sezione sul portale Istanze Online: si potrà inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato fino al 28 febbraio. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento. Andare in pensione: Quota 103 e Opzione Donna scuola. Via alle Domande Andare in pensione: al via le Domande per sfruttare il prepensionamento con Quota 103 e Opzione Donna riservate al personale della ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in: al via leper103 eriservate al personale della. Il Ministero Dell’Istruzione apre l’apposita sezione sul portale Istanze Online: si potrà inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato fino al 28 febbraio. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento.in103 e. Via allein: al via leper sfruttare il prepensionamento con103 eriservate al personale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSalducco : RT @Deputatipd: 'L'incontro del Governo Meloni con i sindacati non ha dato le risposte sperate e tanto attese su #opzionedonna . Più di 20m… - msalvano54 : @Piu_Europa Più Europa, un altro partito servo del europa distruttrice dell Italia, forse e un dispiacere avere p… - AntoAntoFar : RT @BZanzani: Opzione donna, solo in 2.500 potranno andare in pensione prima: ecco perché @matteosalvinimi @ClaudioDurigo ihttps://www.cor… - MSalducco : RT @BZanzani: Opzione donna, solo in 2.500 potranno andare in pensione prima: ecco perché @matteosalvinimi @ClaudioDurigo ihttps://www.cor… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Al via le domande per andare in pensione con quota 103 - Il Sole 24 ORE -