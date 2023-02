Ancora orrore in Canada: scoperte altre 751 tombe di bimbi vicino a delle scuole cattoliche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Canada ricerche via radar hanno rivelato la presenza di 17 fosse che potrebbero contenere i corpi di 751 bambini delle comunità autoctone vicino a una ex scuola residenziale cattolica. Il cimitero ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inricerche via radar hanno rivelato la presenza di 17 fosse che potrebbero contenere i corpi di 751 bambinicomunità autoctonea una ex scuola residenziale cattolica. Il cimitero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vscucci : @VEParsi1 Diciamo che si tratta di un popolo che ha ancora nel suo DNA l’orrore della guerra, a differenza dei guer… - globalistIT : - MaraBussani : RT @LucaRossi369: La guardi e capisci che lei è vita, amore, che per lei puoi sfidare il buio, il pericolo, l'orrore, che per lei apri gli… - LucaRossi369 : La guardi e capisci che lei è vita, amore, che per lei puoi sfidare il buio, il pericolo, l'orrore, che per lei apr… - Massimo85426130 : RT @Returned83: Ancora parli? A noi fai orrore tu. Basta migranti. Vai tu in Africa. Non mancheresti a nessuno. PD e comunismo cancro del m… -