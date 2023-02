Ancelotti fece un nome a Giuntoli, Ora c’è Oismhen (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli del mister Spalletti domina inarrestabile la classifica di Serie A ed insegue il sogno scudetto e l’arrivo al primo storico quarto di finale di Champions League. Una squadra compatta, serena e in grado di far entusiasmare anche chi al calcio non è appassionato. Un gioco che incanta tifosi e alcuni allenatori d’Europa che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli del mister Spalletti domina inarrestabile la classifica di Serie A ed insegue il sogno scudetto e l’arrivo al primo storico quarto di finale di Champions League. Una squadra compatta, serena e in grado di far entusiasmare anche chi al calcio non è appassionato. Un gioco che incanta tifosi e alcuni allenatori d’Europa che L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... na2_de : @OG__Padu Certo, concordo su tutto. Io non avrei mai abdicato a quel credo. In crisi di risultato sposta Tonali tr… - Liguglia : Adesso posto gli highlights di Milan-Lazio del 2007 in cui Ricardo Oliveira fece un partitone, e commenterò con un… - umbesarci : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli A Napoli non è stato bravo, non ha mai dato un gioco, solo tattiche per incartare gli a… - Friedkinismo2 : @Guidolino8 Con la rosa che abbiamo ora nessuno potrebbe fare meglio di lui. Nessuno. È il contrario di ciò che av… - Achille71373337 : @onestocalcio @jo19N26 Gli ultimi 2/3 anni sono stati con Ancelotti e Gattuso però, non con Sarri, con il quale nel… -