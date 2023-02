Ancelotti: «C’è la partita di ritorno e dobbiamo tenere alta l’attenzione» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky dopo aver battuto il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di Champions per 5 a 2. I Blancos hanno rimontato la formazione di Klopp che era andata in vantaggio per 2 reti nella prima parte della gara. «Abbiamo preso vantaggio da questa partita che è partita malissimo per noi, ma fortunatamente non abbiamo perso la testa. Ora c’è un’altra partita però e dobbiamo tenere alta l’attenzione» Si aspettava i due gol di Benzema? «Era una partita che lo motivava molto, lo abbiamo fatto riposare in campionato. Queste sono competizioni per atleti di questo tipo, dove l’esperienza pesa molto soprattuto quando sei sotto per due a zero» Vinicius ha numeri da grande ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo aver battuto il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di Champions per 5 a 2. I Blancos hanno rimontato la formazione di Klopp che era andata in vantaggio per 2 reti nella prima parte della gara. «Abbiamo preso vantaggio da questache èmalissimo per noi, ma fortunatamente non abbiamo perso la testa. Ora c’è un’altraperò e» Si aspettava i due gol di Benzema? «Era unache lo motivava molto, lo abbiamo fatto riposare in campionato. Queste sono competizioni per atleti di questo tipo, dove l’esperienza pesa molto soprattuto quando sei sotto per due a zero» Vinicius ha numeri da grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : RT @espertheo: @marcullo02 Io non lo giustifico Rafa ma il mister gli ha cambiato ruolo 2-3 volte, lo “punisce” con delle panchine salvo po… - espertheo : @marcullo02 Io non lo giustifico Rafa ma il mister gli ha cambiato ruolo 2-3 volte, lo “punisce” con delle panchine… - napolista : #Ancelotti: «C’è la partita di ritorno e dobbiamo tenere alta l’attenzione» A Sky: «#Vinicius è il giocatore più d… - Gentlemziggy : @DeliaPagliuca Dici? Secondo me il Mou resta il migliore, poi c'è Ancelotti e Pep. Poi ognuno ha i propri preferiti. - bon_salv : RT @Ladjvo: Ci sono cinquine e cinquine e poi c’è Carlo Ancelotti. Milan-Real 5-0 San Siro , Milano 19-4-1989 -