Anarchici | sale a 12 numero anarchici denunciati a Milano dopo scontri corteo

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - sale a 12, dagli 11 precedenti, il numero degli anarchici denunciati a Milano dopo gli scontri dell'11 febbraio scorso avvenuti durante il corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito. I reati per i quali sono stati denunciati, a vario titolo, sono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi improprie. L'indagine della Digos, coordinata dal pm Leonardo Lesti, ha coinvolto esponenti dell'area anarchica milanese, ma anche provenienti da Sondrio, Torino e Trento, alcuni già noti alle forze dell'ordine. Durante gli scontri, avvenuti a partire da viale Sabotino e lungo le strade del quartiere Ticinese, sei poliziotti erano ...

