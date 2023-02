Anarchici: anche Verini ascoltato da Giurì d'onore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Accogliendo la sua richiesta, il Giurì d'onore della Camera ha ascoltato anche il senatore del Pd Valter Verini, chiamato in causa insieme ai deputati del suo partito Debora Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando dalle affermazioni in Aula del deputato di Fdi Giovanni Donzelli. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 16.15 con l'audizione dell'esponente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Accogliendo la sua richiesta, ild'della Camera hail senatore del Pd Valter, chiamato in causa insieme ai deputati del suo partito Debora Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando dalle affermazioni in Aula del deputato di Fdi Giovanni Donzelli. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 16.15 con l'audizione dell'esponente di Fratelli d'Italia.

