Amore Giallorosso, stasera in collegamento Pruzzo e Di Carlo, in studio l'obiettivo di Roberto Tedeschi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti i mercoledì, dalle 21.00 alle 23.00 su Gold Tv (Ch.11 del digitale terrestre e Ch.823 di Sky) va in onda "Amore Giallorosso", trasmissione sportiva dedicata alla Roma e alla Romanità. "Amore Giallorosso è la trasmissione del tifoso della Roma – spiegano gli ideatori Francesco Goccia e Marco Emberti Gialloreti. Parliamo ogni settimana della nostra Roma a tutto tondo, prima squadra, women e giovanili con gli amici di sempre: ex calciatori, artisti, tutti rigorosamente giallorossi, e i giornalisti: Giorgio Martino, Piero Schiavazzi, Marco Emberti Gialloreti, Mauro Macedonio, Andrea De Angelis, Giulio Tiberi. In studio il comico Marco Capretti dello staff del Puff, la voce fuori onda è quella di Francesco Fiorini, figlio dell'indimenticato Lando Fiorini. Alla conduzione Francesco Goccia e Beba ...

