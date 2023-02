Amici 22, Ramon Agnelli in preda allo sconforto: “Questa estate ho mollato la danza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel daytime di Amici andato in onda oggi pomeriggio, Ramon Agnelli, il talentuoso ballerino di Alessandra Celentano, ha avuto un momento di sconforto. Il giovane allievo del dating show si è sfogato con Angelina Mango, che ha provato a tirargli su il morale. In lacrime, Ramon ha raccontato di aver lasciato la danza per un periodo: Avere una sconfitta vuol dire non sapere fare una cosa per me. Io Questa estate ho mollato la danza. Credimi, io ho mollato la danza. Vorrei veramente avere una bacchetta magica e sapere al cento per cento se sto facendo la cosa giusta oppure no. Se sono felice? Non lo so perché poi mi do fastidio quando poi sto così, capito? Mi do fastidio perché io non ho ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel daytime diandato in onda oggi pomeriggio,, il talentuoso ballerino di Alessandra Celentano, ha avuto un momento di. Il giovane allievo del dating show si è sfogato con Angelina Mango, che ha provato a tirargli su il morale. In lacrime,ha raccontato di aver lasciato laper un periodo: Avere una sconfitta vuol dire non sapere fare una cosa per me. Iohola. Credimi, io hola. Vorrei veramente avere una bacchetta magica e sapere al cento per cento se sto facendo la cosa giusta oppure no. Se sono felice? Non lo so perché poi mi do fastidio quando poi sto così, capito? Mi do fastidio perché io non ho ...

