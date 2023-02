Amici 22, Raimondo Todaro stronca Megan: “Sguaiata, è facile che vai sul volgare” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella scuola di Amici il cambio di casacca di Megan non convince Raimondo Todaro. La ballerina, che fino a poco tempo fa era sua allieva, è infatti passata sotto l’ala di Emanuel Lo. Per evidenziare quanto questo cambio di rotta l’abbia secondo lui danneggiata, Todaro convoca in studio la danzatrice facendole prima vedere una sua vecchia esibizione sui tacchi, e poi chiedendole di ballare una coreografia, sempre sui tacchi, preparata con Emanuel Lo. “Non trovo un cambio di rotta per come mi avevate detto” è il commento del professore, “ho trovato che tutto quel lavoro che avevamo fatto all’inizio per andare a raffinarti e renderti più elegante lo hai perso. Tu già hai un tuo carisma e una tua fisicità, se carichi è facile che vai sul volgare”. Quindi la stoccata anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella scuola diil cambio di casacca dinon convince. La ballerina, che fino a poco tempo fa era sua allieva, è infatti passata sotto l’ala di Emanuel Lo. Per evidenziare quanto questo cambio di rotta l’abbia secondo lui danneggiata,convoca in studio la danzatrice facendole prima vedere una sua vecchia esibizione sui tacchi, e poi chiedendole di ballare una coreografia, sempre sui tacchi, preparata con Emanuel Lo. “Non trovo un cambio di rotta per come mi avevate detto” è il commento del professore, “ho trovato che tutto quel lavoro che avevamo fatto all’inizio per andare a raffinarti e renderti più elegante lo hai perso. Tu già hai un tuo carisma e una tua fisicità, se carichi èche vai sul”. Quindi la stoccata anche ...

