Amici 22, Raimondo Todaro (di nuovo) in crisi con Francesca Tocca? Il rumor: "Sarebbe iniziata a novembre…" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È di nuovo crisi tra il prof di Amici 22 Raimondo Todaro e la moglie, ballerina professionista nel talent show Francesca Tocca? Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale nuovo Tv e da Il Mattino, l'insegnante e la moglie Sarebbe in crisi dallo scorso novembre e questa difficile situazione famigliare starebbe avendo delle ripercussioni sulla vita professionale di Raimondo. L'ex ballerino, infatti, avrebbe confidato di non stare bene e di non riuscire ad essere concentrato sul lavoro e sui suoi allievi quanto vorrebbe. Proprio per questo motivo, Todaro starebbe meditando di lasciare il talent show, nel quale è approdato due anni fa, dopo l'abbandono di Ballando con le ...

