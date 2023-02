Amici 22, caos giudici del Serale: arrivano smentite e spuntano nuovi nomi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Proprio quando sembrava tutto pronto per il Serale di Amici 22, in queste ore sono spuntate diverse voci che raccontano uno scenario completamente diverso. I giudici che erano stati confermati qualche settimana fa dai media pare proprio che non siano stati confermati da Maria De Filippi. Non a caso, non ci sarebbero certezze, bensì ancora tantissimi dubbi. Persino la messa in onda sarebbe stata spostata per tale motivo e ora la conduttrice potrebbe affidarsi ad ex volto noto della trasmissione. Amici 22: sorgono dubbi sui giudici del Serale Solo qualche settimana fa erano emersi quelli che sembravano i giudici ufficiali del Serale di Amici 22. Si era parlato della conferma di Stefano De Martino, così come quella di Emma Marrone, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Proprio quando sembrava tutto pronto per ildi22, in queste ore sono spuntate diverse voci che raccontano uno scenario completamente diverso. Iche erano stati confermati qualche settimana fa dai media pare proprio che non siano stati confermati da Maria De Filippi. Non a caso, non ci sarebbero certezze, bensì ancora tantissimi dubbi. Persino la messa in onda sarebbe stata spostata per tale motivo e ora la conduttrice potrebbe affidarsi ad ex volto noto della trasmissione.22: sorgono dubbi suidelSolo qualche settimana fa erano emersi quelli che sembravano iufficiali deldi22. Si era parlato della conferma di Stefano De Martino, così come quella di Emma Marrone, ...

