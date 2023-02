Amici 22, Alessandra Celentano vittima di uno scherzo di Carnevale della produzione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella puntata di Amici 22, trasmessa in occasione del Carnevale è stato messo in atto uno scherzo divertente nei confronti di Alessandra Celentano, la coach della scuola. La produzione ha organizzato un piano per far credere alla maestra che Isobel Kinnear si fosse barricata nella sala relax, rifiutandosi di parlare con chiunque tranne che con la sua insegnante. Lei chiamata per andare in aiuto della giovane allieva, non ha sospettato nulla fino alla fine e la sua reazione è stata inaspettata. Amici 22, Alessandra Celentano cade in trappola Alessandra Celentano, indossando mascherina e tuta, si è recata in sala e ha cercato di convincere la sua allieva ad aprire la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella puntata di22, trasmessa in occasione delè stato messo in atto unodivertente nei confronti di, la coachscuola. Laha organizzato un piano per far credere alla maestra che Isobel Kinnear si fosse barricata nella sala relax, rifiutandosi di parlare con chiunque tranne che con la sua insegnante. Lei chiamata per andare in aiutogiovane allieva, non ha sospettato nulla fino alla fine e la sua reazione è stata inaspettata.22,cade in trappola, indossando mascherina e tuta, si è recata in sala e ha cercato di convincere la sua allieva ad aprire la ...

