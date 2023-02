Amianto killer | il Tribunale condanna il Ministero a risarcire la famiglia del casertano Di Vico

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Roma hato ildella Difesa acon 600mila euro ladel militareLeopoldo Di, deceduto, dopo una lunga malattia contro il cancro in seguito ad esposizione aded altri cancerogeni, a soli 58 anni nel marzo 2015, lasciando la moglie Anna Mostacci e i due figli Mario e Giuseppe, all’epoca di 27 e 31 anni. Una dura battaglia quella del luogotenente dell’Esercito Italiano, meccanico dei mezzi blindati e corazzati del Battaglione Meccanizzato Granatieri di Sardegna, impiegato anche in Albania e Kossovo, un’altra vittima dei proiettili all’uranio impoverito, dei metalli pesanti, e dell’, che hanno provocato l’insorgenza del carcinoma ...

Perfino la sostanza '' non aveva ancora un nome. E' stato il professor Antonio Gianfagna, del ... un 'anfibolo fibroso' che ha molte caratteristiche in comune con l'. Noi biancavillesi ci ...Ezio Bonanni , Presidente dell' Osservatorio Nazionale, e difensore dei familiari di G. T.,... deceduto il 7 dicembre 2008 a causa di un mesotelioma per esposizione alla fibra

In un’Italia con molti decessi di lavoratori collegabili all’esposizione all’amianto, non si è fatto molto di più che tardive procedure ...Tra i rischi che corrono ogni giorno i vigili del fuoco c’è anche quello dell’amianto. Il minerale killer che causa il mesotelioma, ma anche altri tipi di tumore, è presente ancora nella maggior parte ...