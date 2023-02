Amianto e uranio: condannato il Ministero della Difesa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Amianto e uranio nell’Esercito: il Tribunale di Roma condanna il Ministero della Difesa a risarcire con 600mila euro la famiglia del luogotenente Leopoldo Di Vico – Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 600mila euro la famiglia del militare Leopoldo Di Vico, deceduto, dopo una lunga malattia contro il cancro in seguito ad esposizione ad Amianto ed altri cancerogeni, a Roma a soli 58 anni nel marzo 2015, lasciando la moglie Anna Mostacci e i due figli Mario e Giuseppe, all’epoca di 27 e 31 anni, tutti attualmente residenti a Marcellina. Una dura battaglia quella del luogotenente dell’Esercito Italiano, meccanico dei mezzi blindati e corazzati del Battaglione Meccanizzato Granatieri ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)nell’Esercito: il Tribunale di Roma condanna ila risarcire con 600mila euro la famiglia del luogotenente Leopoldo Di Vico – Il Tribunale di Roma haila risarcire con 600mila euro la famiglia del militare Leopoldo Di Vico, deceduto, dopo una lunga malattia contro il cancro in seguito ad esposizione aded altri cancerogeni, a Roma a soli 58 anni nel marzo 2015, lasciando la moglie Anna Mostacci e i due figli Mario e Giuseppe, all’epoca di 27 e 31 anni, tutti attualmente residenti a Marcellina. Una dura battaglia quella del luogotenente dell’Esercito Italiano, meccanico dei mezzi blindati e corazzati del Battaglione Meccanizzato Granatieri ...

