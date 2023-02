Ambra sconvolta dalla figlia Jolanda | il gesto improvviso che nessuno si aspettava

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)Angiolini ha rivestito un ruolo importante nella televisione degli anni ’90. La celebre showgirl, infatti, è stata la conduttrice del programma Mediaset ‘Non è la Rai’, trasmissione che per la prima volta era affidata esclusivamente a delle ragazze di talento che avevano il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Un concept sicuramente innovativo per l’epoca (mai riproposto e probabilmente irripetibile) che ha fatto emergere il talento di tantissime ragazze che negli anni successivi hanno avuto una carriera importante in vari settori dello spettacolo. Tra loro spiccava proprio, conduttrice già pronta per palcoscenici importanti in giovane età, ma anche cantante e ballerina.si traveste da: il risultato è incredibile – Instagram @official – ...