Ambiguità sull'Ucraina: serve un test di atlantismo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel linguaggio popolare francese di qualche decennio fa esisteva un'espressione: bonnet blanc, blanc bonnet cioè "berretto bianco, bianco berretto", a significare che due persone erano sostanzialmente identiche e solo apparentemente diverse Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel linguaggio popolare francese di qualche decennio fa esisteva un'espressione: bonnet blanc, blanc bonnet cioè "berretto bianco, bianco berretto", a significare che due persone erano sostanzialmente identiche e solo apparentemente diverse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Gravissime (ma non sorprendenti) le parole di #Berlusconi sull’Ucraina e su Zelensky, parole che indeboliscono l’al… - ShivaBakta : @DeVecchys È un pezzo che gioca molto sull'ambiguità tra 6/4 e 4/4, tanto che non ricordo dove si dice che è un pez… - ETofolac : @ellyesse Un’altra sciagura è ascoltare la tua ambiguità sull’aggressione Ucraina. L’unica cosa positiva della tua… - mari6506747381 : @FPanunzi Io il pd dopo la gestione covid, il disastro del superbonus, le ambiguità sull'Ucraina, non li voterò mai… - Lucatn2 : @scoglio59 @Agenzia_Ansa Mentre dai governi di sx si accettano ambiguità vacuità indecisioni e tanti discorsi sui… -