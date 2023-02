Ambiente | Mattarella | ' Ue e Italia impegnate per agenda 2030'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento ha ritenuto di approvare una modifica agli articolo 9 e 41 della Costituzione per esplicitare l'impegno nei confronti della tutela dell'e dell'eredità da trasmettere alle giovani generazioni. L'impegno di riflessione di questa giornata di studio sarà sicuramente utile per costruire il futuro. Sono sfide che si rinnovano nella storia dell'umanità e che hanno visto le Nazioni unite, con l', indicare con puntualità quali sono gli obiettivi possibili e necessari in questo arco di tempo. L'Unione europea e la Repubblica non possono evadere un impegno in questa direzione". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato ai presidenti dell'Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, in occasione della Giornata di studio, ...