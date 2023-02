Ambiente e nuove generazioni in Costituzione a un anno dalla riforma: segui la diretta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' l'occasione per riflettere con rappresentanti delle istituzioni e della società civile sulle conseguenze della riforma costituzionale approvata nel febbraio ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' l'occasione per riflettere con rappresentanti delle istituzioni e della società civile sulle conseguenze dellacostituzionale approvata nel febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASviSItalia : RT @raisostenibile: In diretta streaming anche su @raisostenibile segui #Asvis live. Una riflessione su ambiente e nuove generazioni in Cos… - ASviSItalia : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Dalla Biblioteca Casanatense di Roma l’evento @ASviSItalia in occasione del primo anniversario dell’inserimento… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Dalla Biblioteca Casanatense di Roma l’evento @ASviSItalia in occasione del primo anniversario dell’inser… - GiulioLoIacono : RT @ASviSItalia: Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo? In diretta alle 10.00 sui tutti i canali de… - PaoloCaioni : RT @ASviSItalia: Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo? In diretta alle 10.00 sui tutti i canali de… -