Ambasciatore ucciso, minuto di silenzio in Senato a 2 anni dalla morte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del World food programme, Mustapha Milambo, assassinati il 22 febbraio del 2021, vicino la città di Goma in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni unite. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Aula delha osservato undiin ricordo dell’Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del World food programme, Mustapha Milambo, assassinati il 22 febbraio del 2021, vicino la città di Goma in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni unite. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CanzioDusi : RT @FocusonafricaIt: Si celebra oggi #22febbraio il ricordo dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del #Congo, #LucaAttana… - LuigiGravagnone : RT @CLAUDIOPACIFIC2: RICORDO DI LUCA ATTANASIO, AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO, UCCISO IN SERVIZIO IL 22 FEBBRAIO 2021. Storia di un Ambas… - LorettaBrunetti : RT @CLAUDIOPACIFIC2: RICORDO DI LUCA ATTANASIO, AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO, UCCISO IN SERVIZIO IL 22 FEBBRAIO 2021. Storia di un Ambas… - pia_alda33 : RT @FocusonafricaIt: Si celebra oggi #22febbraio il ricordo dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del #Congo, #LucaAttana… - ginugiola : RT @ruggierofilann4: 22-02-2021. DUE ANNI FA L' UCCISIONE DEL SERVITORE DELLO STATO LUCA ATTANASIO. L'AMBASCIATORE ITALIANO UCCISO IN CONGO… -